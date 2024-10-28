وزير الدفاع الايراني: الاضرار الطفيفة جراء الاعتداء الصهيوني تم ترميمها فورا

العالم - ايران

وزير الدفاع الايراني قال في كلمة القاها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد للطلاب الاجانب في الجامعة العليا للدفاع الوطني في ايران امام جمع من الطلاب الاجانب في هذه الجامعة وعدد من الملحقين العسكريين الاجانب المقيمين في طهران "ان العدوان الصهيوني الاخير ضد ايران تسبب بحدوث اضرار طفيفة في جانبنا وقد تم معالجتها على الفور بالاستفادة من قدراتنا العلمية الوطنية واستبدال بعض (المنظومات) في حين اذا كانت هذه القدرة الناجمة عن المعرفة تحت تصرف الآخرين لمنعونا حتما من القيام بهذا الفعل".

واضاف وزير الدفاع الايراني ان الصهاينة قد انتهكوا كافة القوانين الدولية التي تم سنها على الظاهر للدفاع عن حقوق الانسان والعدالة.

كما اشار وزير الدفاع الايراني الى التدخلات الاميركية في انحاء العالم ومنها بحر الصين الجنوبي وتحريض تايوان والتواجد في المضائق الدولية مثل باب المندب وكذلك حضورهم في الحرب الاوكرانية الروسية قائلا ان هذه التدخلات هي من اجل فرض الاحادية الاميركية في العالم ولذلك ينبغي على الدول التواقة للعدالة سواء المسلمة منها او غير المسلمة ان تستفيد من القدرات العلمية وتركز على المشتركات فيما بينها وتعززها.