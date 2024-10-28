الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الايراني: وقعت أضرار قليلة جراء العدوان الصهيوني الأخير على ايران وقمنا بصيانتها

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :