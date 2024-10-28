العميد رحيم زادة: الدفاع الجوي سيدافع عن اجواء البلاد بعزيمة أقوى

العالم - ايران

وقال العميد رحيم زادة في بيان بمناسبة استشهاد اربعة من قوات الدفاع الجوي في العدوان الصهيوني الاخير: ان الشهادة فن رجال الله، ورجال الدفاع الجوي الشجعان، الذين يتفانون في معقل والشرف والدفاع عن سماء الوطن الإسلامي، من خلال أداء واجبهم العسكري، وهم مستعدون دائماً للتضحية بحياتهم في سبيل الدين والحفاظ على أمن وهدوء الشعب البطل في وطننا العزيز.

واضاف: وإنني على ثقة أن استشهاد أربعة من أعزائنا في التصدي هجوم الكيان الصهيوني المجرم قد ضاعف من عزيمة وإصرار رجال الدفاع الجوي البواسل في الدفاع عن أجواء بلادنا، والرفاق الشجعان الممؤمنين والملتزمين في وحدات الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد، وببركة دماء الشهداء الطاهرة، وفي مواصلة هذا الطريق النوراني، سيكونون على أتم الاستعداد وباقتدار في تنفيذ مهامهم الجسيمة.