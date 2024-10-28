ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 182 منذ بدء العدوان على غزة

العالم - فلسطين

وأوضح المكتب الإعلامي أن الصحافيين الأربعة الذين استشهدوا اليوم هم:

الشهيد الصحافي سائد رضوان، رئيس قسم الإعلام الرقمي في قناة الأقصى الفضائية.

الشهيد الصحافي حمزة أبو سلمية، الذي عمل صحافيًا لدى وكالة “سند” للأنباء.

الشهيدة الصحافية حنين محمود بارود، التي عملت إعلامية وصحافية في مؤسسة “القدس”.

الشهيدة الصحافية نادية عماد السيد، التي كانت تعمل إعلامية ومعدة ومقدمة برامج لعدة إذاعات ووسائل إعلام.

كما أضاف المكتب الإعلامي اسم الصحافي عبد الرحمن سمير الطناني، الذي استشهد في وقت سابق بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في مخيم جباليا، وتم التعرف عليه اليوم كصحافي يعمل مع إذاعتي “زمن” و”صوت الشعب” بالإضافة إلى عدة مؤسسات إعلامية أخرى.

وأدان المكتب الإعلامي بشدة استهداف العدو الصهيوني للصحافيين الفلسطينيين، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك الفعّال لردع الاحتلال، والمطالبة بملاحقته دوليًا لوقف استهداف الصحافيين وتقديم مرتكبي الجرائم للمساءلة القانونية.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتعبير عن تعازيه لأسر الشهداء الصحافيين وللأسرة الصحفية الفلسطينية.