الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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