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وزير خارجية الأردن: إسرائيل تقتل الأطفال وتقصف المساجد والكنائس ولا أحد يحاسبها

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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