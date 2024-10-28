الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مفوض السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية: بن غفير وسموتريتش يواصلان بث رسائل الكراهية ضد الفلسطينيين

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :