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متحدث جيش الاحتلال: 30 عملية إطلاق صواريخ من لبنان للجليل الغربي والأعلى

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

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