الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في الكريوت شمال حيفا

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :