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وسائل اعلامية: دوي انفجارات في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور وأنباء عن وقوع اصابات بصفوف القوات الأميركية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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