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مراسل العالم: طائرات الاحتلال استهدفت أبنية سكنية في صور

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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