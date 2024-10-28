الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني إيراني: هناك اجماع شعبي وسياسي على ضرورة التصدي للكيان الصهيوني

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :