شاهد: غارة إسرائيلية تنسف مبنى سكنيا في صور

العالم - مراسلون

وجالت كاميرا العالم المدينة المستهدفة، لرصد الحدث إذ يحكي مراسل العالم أن هذه هي مدينة صور التي استهدفها الاحتلال صباح اليوم ولا زالت النيران تشتعل في المكان بشكل كبير وقد أدت الغارات الى تسوية مبنى سكني بالأرض. ما أدى لسقوط جرحى وشهداء ولا زالت فرق الدفاع المدني تعمل لرفع الأنقاض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى أو انتشال الجثث من تحت الركام.

وتقترب كاميرا العالم لنقل عمليات الإنقاذ في النقطة المنكوبة بالغارة الجوية الإسرائيلية.

وقال أحد العاملين بالدفاع المدني إنه ما زال هناك شهداء تحت الردم.

هذا وتواصل "الدفاع المدني" عمليات البحث الى جانب استمرار عمليات فرق الإسعاف لسحب وانتشال العالقين أو الشهداء.

وقال شاهد عيان: كلهم كانوا مدنيين هناك، أنا أعرفهم وكنت أسكن جنبهم. لم يكونوا عسكريين ولم يكونوا من الأجانب، بل كانوا مواطنين مدنيين تماما.

هذا وشهدت مدينة صور فجر اليوم الاثنين، اعتداءات بارزة وقعت بالقرب من نقطة تواجد مراسل العالم حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بنسف أحد المباني في غارة كبيرة ما أدى الى وقوع إصابات، ولم يتبين عدد الضحايا لحد الآن، فيما تتواصل عمليات إنقاذ المواطنين حتى ساعة اعداد التقرير.

من جانبها، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عديدة على قرى وبلدات صور طوال الليل خاصة بلدة المجادل والمازورية وبلدة طير دبة بالاضافة الى بلدة العباسية، الى جانب قرى في قضاء بنت جبيل خاصة بلدة ياحون وكونين وعيناتا والمناطق الممتدة بين عيناتا وبلدة عيترون من جهة الشرقية الشمالية.