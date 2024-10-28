الإحتلال وسرقة جثامين الشهداء

العالم - بإختصار

المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال سرق 2300 جثة من مقابر غزة منذ اكتوبر 2023

جيش الاحتلال دمر منذ بدء العدوان نحو 19 مقبرة في مختلف مناطق غزة

ترجح منظمات حقوقية أن هدف الاحتلال هو سرقة أعضاء الشهداء أو أجزاء منها

ما زال جيش الاحتلال يحتجز عشرات الجثث التي خطفها من مستشفيات ومقابر غزة

يتعمد الاحتلال إبقاء جثامين الشهداء لديه لفترة طويلة، حتى تميل الى التحلل

خبراء: قوات الاحتلال تسرق أعضاء حيوية من جثث الشهداء مثل القرنية والجلد وصمامات القلب

سرقة اعضاء الشهداء جريمة تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال

جريمة تستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق بإختطاف جثث الشهداء وسرقة اعضائهم الحيوية

الاحتلال الاسرائيلي لديه تاريخ حافل بإحتجاز وسرقت جثث الشهداء

تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجات خاصة جثث 145 فلسطينيا على الأقل

كما تحتجز نحو 255 جثة في مقابر الأرقام و75 مفقودا ترفض الإعتراف بإحتجاز جثثهم

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يدفن الجثث المسروقة في ما تسميها "مقابر مقاتلي العدو"

سن الكنيست في عام 2021 تشريعا يخول الشرطة والجيش الاحتفاظ برفات شهداء فلسطينيين

خبراء: كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري منحازان بشكل كامل لكيان الاحتلال

كشفت الطبيبة الاسرائيلية مئيرة فايس في كتابها "على جثثهم الميتة"، عن سرقة أعضاء من جثث الشهداء