الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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مجاهدو المقاومة في لبنان ينصبون كمينا لاليات وجنود الاحتلال اثناء تقدمهم عند اطراف بلدة كفركلا ما ادى لاحتراق اليتين ووقوعهم بين قتيل وجريح

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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