الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة الأنباء اللبنانية: شهيدان باستهداف مسيرة للاحتلال لدراجة نارية في بلدة طاريا

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :