الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في شتولا وزرعيت وشوميراه وافن مناحم بالجليل الغربي

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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