الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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يائير لابيد: جنودنا يقتلون ويجرحون يوميا ولا يوجد أي تغيير ايجابي قام به نتنياهو

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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