الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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رويترز عن امبري: سفينة تجارية تعلن عن وقوع انفجارين على مسافة قريبة جدا على بعد حوالي 14 ميلا بحريا جنوب غربي ذباب في اليمن

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

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