حزب الله يدك مصنعا عسكريا ومستوطنات بالشمال والعمق الإسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم أن المقاومة اللبنانية أطلقت صليات صاروخية كبيرة باتجاه المستعمرات الإسرائيلية بالداخل الفلسطيني، حيث دوت صفارات الإنذار في مستعمرة نهاريا كبرى مستعمرات الجليل الغربي بالإضافة الى عدد آخر من المستعمرات.

وقال مراسلنا إن المقاومة كانت قد قصفت منطقة المعرا غرب بلدة الوزاني واستهدفت تجمعا كبيرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة لاستهداف مصنع للصناعات العسكرية في بارليف شرق عكا بصلية كبيرة من الصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

وأفاد مراسل العالم باستهداف المقاومة اللبنانية تجمعات العدو الإسرائيلي على بوابة فاطمة في 4 مراحل، الامر الذي خلف عددا كبيرا من القتلى والمصابين في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأشار مراسل العالم الى حديث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة 13 عسكريا بين ضابط وجندي على الحدود الفلسطينية اللبنانية، لافتا الى ما بثته وسائل الإعلام الاسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي الذي أكد إصابة حوالي 594 جنديا خلال الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ بدء توغله البري في لبنان.

كما تحدث مراسلنا عن المحاور التي جرت الاشتباكات فيها، حيث هي مناطق تتصدي المقاومة فيها لمحاولة تقدم جنود الاحتلال باتجاه بعض المناطق، وتتوزع بين بلدة عيتا الشعب ومثلث القوزح وراميا إضافة الى المنطقة الممتدة من بلدة كفر كلا حتى مثلث رب الثلاثين والعديسي والطيبة.

وفيما يخص مستجدات العدوان الاسرائيلي على مدينة صور، قال مراسل العالم إن الهدوء الحذر خيم على هذه المدينة بعد سلسلة من الغارات العدوانية الكبيرة التي استهدفت العديد من شوارعها ومبانيها السكنية، خاصة المنطقة المطلة على الواجهة البحرية.

وأضاف مراسلنا أن 7 غارات استهدفت المدينة سبقها تحذير من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الذي طلب من السكان إخلاء المدينة باتجاه نهر الشمال الأولي.