الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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وزيرا خارجية ايران والسعودية يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في المنطقة وضرورة تجنب كل ما من شأنه زعزعة استقرارها وأمنها

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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