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حزب الله يعلن عن قصف مستوطنة نهاريا بصلية كبيرة من الصواريخ

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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