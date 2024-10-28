الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس القضاء الايراني: سيتلقى الكيان الصهيوني ردا قاصما قريبا

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :