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وزير الداخلية الايراني يحذّر الكيان الصهيوني من اختبار قوة الشعب الايراني

وزير الداخلية الايراني يحذّر الكيان الصهيوني من اختبار قوة الشعب الايراني
الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

حذّر وزير الداخلية الايراني "اسكندر مؤمني" اعداء ايران وخاصة الكيان الصهيوني الخبيث بعدم ارتكاب الخطأ في حساباتهم قائلا "لا تختبروا قوة الشعب الايراني العظيم".

العالم - ايران

ففي بيان اصدره بمناسبة استشهاد كوادر قوات الامن الداخلي وكذلك استشهاد كوادر قوات الدفاع الجوي الايرانية قال وزير الداخلية الايراني ان استشهاد المدافعين عن امن البلاد قد اثبت مرة اخرى شجاعة وشرف ابناء هذا الوطن ونذالة وشرور الكيان الصهيوني، ورغم حدادنا على هؤلاء المجاهدين المضحين بالارواح، نقول بانهم قد تحولوا الى رايات للعز والعظمة لهذا الصنف من صنوف قواتنا المسلحة الباسلة.

كما اشار الوزير مؤمني الى حادث استشهاد 10 من عناصر قوات الامن الداخلي على يد الارهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان قائلا ان متابعة هذا الحادث قد وضعت باسرع ما يمكن على جدول اعمال قوات الامن الداخلي وتم التعرف سريعا على هؤلاء الارهابيين العملاء وتم تنفيذ عملية ضدهم لينالوا العقاب اللازم.

وقدم الوزير مؤمني التعازي بمناسبة استشهاد ثلة من المدافعين عن امن ايران الى سماحة قائد الثورة الاسلامية وذوي الشهداء الكرام، داعيا لهم بالدرجات العلى.

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