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حزب الله يعلن عن قصف مستوطنة ايفن مناحم بصلية صاروخية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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