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3 شهداء وعدد من العالقين تحت الانقاض جراء قصف بلدة الرام قرب بعلبك شرق لبنان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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