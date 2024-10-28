الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء في غارة على بلدة الرمادية في صور جنوب لبنان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :