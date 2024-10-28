العراق يشكو كيان الاحتلال للأمم المتحدة ومجلس الأمن

العالم - العراق

وتقدّمت بغداد رسميا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.

من جانبه وجّه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي بشأن هذا الخرق، طبقا لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق.

بدوره اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية كريم المحمداوي القوات الأمريكية بجعل السيادة العراقية مباحة للكيان الإسرائيلي من خلال السماح له بالاعتداء على دول الجوار من الأجواء العراقية.

كما دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى اتخاذ رد حازم إزاء انتهاك حرمة أجواء البلاد.

وفي السياق ذاته، قالت كتائب حزب الله في بيان إن استخدام الأجواء العراقية لتوجيه ضربات لمنشآت إيرانية، يعدّ سابقة خطيرة، مشددة أن هذا الخرق لم يحصل لولا وجود تنسيق مسبق مع اميركا التي تهيمن على الاجواء العراقية، متوعدة اميركا بدفع ثمن انتهاكها باستخدام الاجواء العراقية من قبل الكيان لتنفيذ الهجوم.

من جهته حمل الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، في بيان، اميركا المسؤولية الكاملة عن انتهاك طائرات الكيان الاسرائيلي لسيادة الأجواء العراقية والاعتداء السافر على الجمهورية الاسلامية، مشددا على أن الجانب الأميركي يعمل ضد مصالح العراق وشعبه.

أمّا القيادي في كتائب سيد الشهداء عباس الزيدي، قال في تصريح صحافي إن فاتورة الحساب والاقتصاص من الكيان الصهيوني تزداد يوما بعد يوم، متوعدا الكيان الاسرائيلي بالقصاص العادل والذي سيكون هذه المرة من العيار الثقيل.