الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

10 شهداء بينهم 4 اطفال وعدد كبير من المصابين في قصف مخيم النصيرات

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :