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رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن انفجار قرب السفينة المرتبطة بحادث على بعد 25 ميلا بحريا جنوبي المخا اليمنية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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