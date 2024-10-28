لبيد: نتنياهو “يرشي” شركاءه في الحكومة من أجل البقاء

العالم - الاحتلال

وكان لبيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات، الاثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.

وقال لبيد في منشور على منصة “إكس”: “بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب وسنحارب هذا القانون المشين”.

وأضاف: “نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال”.

كما وجه وزير الحرب الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب.

وأضاف: “إن القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عامًا.

وتابع ليبرمان: “النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة”.