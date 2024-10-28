مواقف وتحذيرات جديدة من المسؤولين الايرانيين للكيان الاسرائيلي

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ومن هنا فلا تراجع عن حق إيران في استخدام كل الأدوات المتاحة للرد على العدوان الإسرائيلي على أراضيها.. الكلام للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي اعتبر أن الإفلات من العقاب هو السبب الأهم لتهور الكيان الصهيوني.

تحذير آخر أطلقه وزير الداخلية الايراني اسكندر مؤمني لأعداء إيران وخاصة الکیان الصهيوني الشرير، داعيا إياهم بأن لا يختبروا قوة إيران الإسلامية وعلیهم أن لا يخطأوا في حساباتهم.

مواقف المسؤولين الإيرانيين وتحذيراتهم جاءت رفضا لإنتهاك الكيان المحتل للسيادة الإيرانية ولميثاق الأمم المتحدة بحسب أمين هيئة حقوق الإنسان في ايران كاظم غريب آبادي.

وقال غريب آبادي: وضعنا المتابعة القانونية لجرائم الكيان الصهيوني على جدول اعمالنا من أجل لفت انتباه الرأي العام والمنظمات الدولية الى هذه الجرائم وممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال ومحاسبته.

كما أن العدوان الإسرائيلي على إيران لم يكن له أدنى تأثير على القوة العسكرية الإيرانية، بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وهو ما أكده أيضا وزير الدفاع عزيز نصر زاده الذي أشار إلى ان العدوان الصهيوني تسبب بأضرار خفيفة، وقد تم بفضل قدرات البلاد العلمية التعويض عنها فورا.

في الأثناء واصلت إيران مشاورات مع دول الجوار حيث بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، آخر التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الإسرائيلي وأهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها.