قائد سابق في سلاح الجو الإسرائيلي: حزب الله يستنزفنا بذكاء وبروتين متغيّر

العالم - الاحتلال

وفي تصريح لقناة "آي نيوز" "الإسرائيلية"، قال بيتون محذرًا: "الحزب لا يستطيع تهديد سكان الشمال (شمال فلسطين المحتلة) فحسب، بل يمكنه تهديد "إسرائيل" كلها أيضًا". وأشار بيتون إلى أن حزب الله يريد استنزاف "إسرائيل" لمدة طويلة عبر روتين متغير، لافتًا إلى أن: "صفارات الإنذار في الشمال هي روتين الصباح المتوتر، وهذا يُدار بكثير من الذكاء من حزب الله، فهم يغيرون الوتيرة والأماكن وعدد الصواريخ".

في السياق نفسه، أكّد اللواء احتياط في "جيش" الاحتلال "الإسرائيلي" إسرائيل زيف، أمس الأحد، أنّ: "حزب الله تعافى وعاد إلى وضعه الطبيعي، على الرغم من الضربات التي تلقّاها"، فيما أشار العقيد احتياط في الجيش "الإسرائيلي" جاك نيريا إلى أنّ: "المقاتلين في لبنان يسمحون للجيش "الإسرائيلي" بالتقدّم تمهيدًا لمهاجمته وإيقاعه في كمائن".