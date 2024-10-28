المقاومة الإسلامية تستهدف مستوطنة "نهاريا"+ أحدث الاستهدافات

العالم - لبنان

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف مستوطنة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة.



وفيما يلي نص بيانات حزب الله حول استهداف مقرات و قواعد كيان الاحتلال خلال الساعات الماضية..



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 28-10-2024، صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 ه



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب يوم الإثنين 28-10-2024، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 28-10-2024، مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب يوم الإثنين 28-10-2024، مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من غروب يوم الإثنين 28-10-2024، مستعمرة إيفن مناحم بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين 28-10-2024، موقع رأس الناقورة البحري بمسيرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء يوم الإثنين 28-10-2024، مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء يوم الإثنين 28-10-2024، مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الإثنين 28-10-2024

24 ربيع الثاني 1446 هـ