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مندوب الصين: تدين الصين لأي انتهاك لسيادة ايران ووحدة أراضيها

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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