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مندوب روسيا: الأعمال العدائية لإسرائيل تهدف الى اشعال نيران الحرب

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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