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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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