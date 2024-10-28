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المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل قائد سرية في الكتيبة 52 من اللواء 401 متأثرا بجراح أصيب بها في معركة شمال قطاع غزة

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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