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المندوب الإيراني في مجلس الأمن: الدفاع الجوي الإيراني صد معظم الصواريخ الإسرائيلية

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

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