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المندوب الإيراني في مجلس الأمن: الدعم الأمريكي المطلق شجع إسرائيل على استمرار جرائمها

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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