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المندوب الإيراني في مجلس الأمن: إفلات إسرائيل من العقاب يطيل دوامة العنف في المنطقة

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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