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إعلام الاحتلال: الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا بحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل بشكل نهائي

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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