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الصحة اللبنانية: 10 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الحفير في محافظة بعلبك الهرمل

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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