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إعلام الاحتلال: إنفجار مسيرة في "كفاربلوم" في إصبع الجليل دون دوي صفارات الإنذار واندلاع حريق في المكان

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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