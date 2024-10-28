نحو 54 شهيداً اثر غارات اسرائيلية استهدفت مناطق في البقاع شرقي لبنان

العالم-لبنان

وأعلنت وزارة الصحة أن نحو (54) شهيداً ارتقوا جراء هذه الغارات.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء توزعوا على الشكل التالي:

منطقة الحفير: (10) شهداء

العلاق: (10) شهداء

رام: (9) شهداء و(3) جرحى

بوداي: (6) شهداء بينهم طفل و(5) جرحى

ثكنة غورو: (3) شهداء و(17) جريحاً

طاريا: (3) شهداء

يونين: شهيدان و(11) جريحاً

الحلانية: شهيدان و(8) جرحى

شمسطار: شهيدان و(3) جرحى

بريتال: شهيد طفل و(4) جرحى

وافادت مصادر لبنانية بان الغارات على محافظة بعلبك – الهرمل استهدفت مناطق: بعلبك، بريتال، سرعين، قصرنبا، بوداي، الرام، يونين الصوانية، شمسطار، الحلانية.