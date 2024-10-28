الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

نحو 54 شهيداً اثر غارات اسرائيلية استهدفت مناطق في البقاع شرقي لبنان

نحو 54 شهيداً اثر غارات اسرائيلية استهدفت مناطق في البقاع شرقي لبنان
الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

شنت الطائرات الاسرائيلية مساء الاثنين سلسلة من الغارات استهدفت مناطق في البقاع شرقي لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

العالم-لبنان

وأعلنت وزارة الصحة أن نحو (54) شهيداً ارتقوا جراء هذه الغارات.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء توزعوا على الشكل التالي:

منطقة الحفير: (10) شهداء

العلاق: (10) شهداء

رام: (9) شهداء و(3) جرحى

بوداي: (6) شهداء بينهم طفل و(5) جرحى

ثكنة غورو: (3) شهداء و(17) جريحاً

طاريا: (3) شهداء

يونين: شهيدان و(11) جريحاً

الحلانية: شهيدان و(8) جرحى

شمسطار: شهيدان و(3) جرحى

بريتال: شهيد طفل و(4) جرحى

وافادت مصادر لبنانية بان الغارات على محافظة بعلبك – الهرمل استهدفت مناطق: بعلبك، بريتال، سرعين، قصرنبا، بوداي، الرام، يونين الصوانية، شمسطار، الحلانية.