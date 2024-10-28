نحو 54 شهيداً اثر غارات اسرائيلية استهدفت مناطق في البقاع شرقي لبنان

العالم-لبنان
وأعلنت وزارة الصحة أن نحو (54) شهيداً ارتقوا جراء هذه الغارات.
وأوضحت الوزارة أن الشهداء توزعوا على الشكل التالي:
منطقة الحفير: (10) شهداء
العلاق: (10) شهداء
رام: (9) شهداء و(3) جرحى
بوداي: (6) شهداء بينهم طفل و(5) جرحى
ثكنة غورو: (3) شهداء و(17) جريحاً
طاريا: (3) شهداء
يونين: شهيدان و(11) جريحاً
الحلانية: شهيدان و(8) جرحى
شمسطار: شهيدان و(3) جرحى
بريتال: شهيد طفل و(4) جرحى
وافادت مصادر لبنانية بان الغارات على محافظة بعلبك – الهرمل استهدفت مناطق: بعلبك، بريتال، سرعين، قصرنبا، بوداي، الرام، يونين الصوانية، شمسطار، الحلانية.