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حماس: المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبان باتخاذ مواقف حازمة ضد الكيان الصهيوني المارق

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

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