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مصادر لبنانية: 60 شهيدا و58 جريحا في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل بالبقاع

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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