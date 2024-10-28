إيران: واشنطن متواطئة في العدوان الإسرائيلي وستتحمل عواقبه

العالم-إيران

وبدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعا مساء الاثنين لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على إيران، بعد أن قدمت الأخيرة طلبا رسميا لعقد اجتماع طارئ، مدعومة من الجزائر والصين وروسيا.

وقال المندوب الإيراني في مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، إن "العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، وهو جزء من نهج أوسع تمارسه إسرائيل في الإفلات من العقاب."



وأضاف أن "الدعم الأمريكي المطلق شجع إسرائيل على استمرار جرائمها في انتهاك القانون الدولي، الذي يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

واكد المندوب الإيراني في مجلس الأمن: "معظم القنابل التي تلقيها إسرائيل على المدنيين هي من صنع الولايات المتحدة".

وصرح المندوب الإيراني: "نشهد معايير مزدوجة من بعض أعضاء مجلس الأمن رغم انتهاكات إسرائيل."

واردف قائلا: "نحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي في الوقت الذي نختاره."

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أرسل رسالة إلى مجلس الأمن السبت، مطالبا فيها بعقد اجتماع عاجل لإدانة ضربات الكيان الإسرائيلي الأخيرة على إيران، ومحذرا من أن "التصرفات الإسرائيلية تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".