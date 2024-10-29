الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي وأصابت أهدافها بدقة

الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :