الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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قوات الاحتلال تحرق مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومنازل في محيطها غرب مخيم جباليا شمال غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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